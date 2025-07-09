Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут, когда Вооруженные силы (ВС) России нанесут удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.

«Многие херсонцы с воодушевлением и радостью восприняли вести об ударах ВС РФ по городским и районным отделам ТЦК на Украине и, очевидно, что теперь с нетерпением ждут подобных ударов по "людоловам" в самом Херсоне», — рассказал собеседник агентства.

По словам представителя подполья, многие трудоспособные жители уехали из Херсона на территорию Николаевской и Одесской областей.