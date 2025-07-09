Российские саперы обнаружили заминированное ВСУ кладбище в ДНР

Российский сапёр Иван Безвительных рассказал, что покинувшие освобождённые населённые пункты в Донецкой Народной Республике украинские войска «усыпали» минами одно из кладбищ в регионе.

«Совсем недавно работали... на кладбище. Нам пришлось прийти, и оно всё полностью было усыпано различными боеприпасами — «Лепестками», «Колокольчиками», — сказал военный в видеоролике, опубликованном Минобороны России.

Кроме того, в ведомстве отмечали, что украинские войска, выбитые из населённых пунктов в ДНР, минировали не только предметы, здания и местность, но и оставляли мины в телах своих погибших сослуживцев.

Ранее уже сообщалось, что в Курской области сапёры находят заминированные ВСУ телефоны, аптечки и игрушки.