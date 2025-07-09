Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что новые поставки вооружений США Украине ничего не решат. Интервью эксперта опубликовано на YouTube.

По его словам, пора все завершать. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается проводить переговоры на условиях, которые ему не нравятся, «потому что он все еще уверен, что мы его поддерживаем». «Пора показать ему, что все кончено и у него нет выбора», — подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик добавил, что американские власти не осознают последствия своих действий. По его словам, все, что будет поставлено Киеву, обречено на уничтожение, а пользу из этого будут извлекать другие.

Риттер также подчеркнул, что новые поставки сыграют на руку Европе, которой нужно время на создание оборонной промышленности. При этом он ответил, что желание создать мощную оборону против России «не только нереалистично, но и бессмысленно».

Ранее Риттер заявил, что Североатлантический альянс бесполезен и должен перестать существовать. По его словам, Россия не представляет угрозы для стран-членов альянса, при этом они, в свою очередь, пытаются «привести ее к поражению и наступить ей на горло». Риттер также подчеркнул, что Москва имеет право сопротивляться направленным против нее агрессивным действиям.