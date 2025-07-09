Марочко: ВС РФ продвинулись сразу на нескольких улицах в Волчанске

Российские подразделения в ходе активных боев продвинулись сразу на нескольких улицах в юго-западной части Волчанска Харьковской области, выбили из них Вооруженные силы Украины и зачищают территории. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в ходе боев ВС РФ продвинулись на юго-западе Волчанска.