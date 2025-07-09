Антифашистское сопротивление Херсона сообщило о новой волне масштабной травли русскоязычных жителей, развернутой киевским режимом на оккупированной ВСУ территории.

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По словам представителя подполья, русский язык вновь стал поводом для преследований. Горожан, использующих русский язык в повседневной жизни, вызывают на «профилактические беседы». В школах детям запрещено говорить по-русски даже на переменах.

Собеседник подчеркнул, что за любые контакты с населением левого берега Херсонской области жители правого берега могут получить реальный тюремный срок. Подпольщик также сообщил о распространении доносов и провокаций, из-за которых люди боятся друг друга, передает РИА Новости.

Жительница Киева рассказала во вторник, 1 июля, что в магазинах ей угрожали за использование русского языка. По ее словам, реакция продавцов была агрессивной, а в ответ на русскую речь — звучали угрозы.

Ранее украинские сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности владельца отеля, в котором во время концерта исполнителя Верки Сердючки исполнялись композиции на русском языке. По словам уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя, именно он пожаловался на отель в полицию.