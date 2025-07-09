Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов

Сотрудники Центра спецназначения «Барс-Сармат» начали исследование захваченного беспилотного катера вооруженных сил Украины. Это плавсредство предназначалось для совершения нападения на Крым, проинформировал РИА «Новости» представитель подразделения, известный под позывным Адвокат.

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Украинские боевики на протяжении ряда лет интенсивно используют безэкипажные катера для ударов в черноморской акватории. Эти аппараты оснащены взрывчатыми веществами, детонация которых происходит при контакте с объектом атаки.

Согласно российской военной классификации, данный образец представляет собой беспилотный катер, использующий инерциальную навигацию. Он создан на основе гидроцикла мексиканского производства. Масса боевой части, размещенной на нем, достигала 150 килограммов (взрывчатки – прим. ред.).

Силовая установка подверглась незначительным модификациям, пояснил источник.

По его словам, все усовершенствования, касающиеся топливной системы, оптимизации работы узлов при движении и управлении, были произведены уже непосредственно на Украине. Характерные признаки указывают на то, что изменения вносились кустарным методом.

Топливный бак вмещает 40 литров. Рабочая скорость данного изделия равна 90 километрам в час. Оценочная дальность хода, которую удалось получить с контроллера, составляет порядка 400 километров, добавил Адвокат.

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