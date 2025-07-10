Собянин заявил о четвертом сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четвертый беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин.

Мэр уточнил, что сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Какой-либо другой информации об отражении атаки не приводится. Данных о месте уничтожения беспилотника, а также о разрушениях на земле и пострадавших нет.

Ранее Собянин сообщал о трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках. В сети распространились кадры из подмосковного Чехова с пролетающим в небе дроне самолетного типа.