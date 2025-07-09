Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине ещё одной системы ПВО Patriot», — говорится в статье.

Издание утверждает, что данная поставка может стать первой крупной отправкой вооружений Киеву, решение о которой приняла администрация нынешнего лидера, а не его предшественника Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом подчеркнула, что поставщики оружия Киеву должны знать, что оно идёт на убийство детей.