Украинский аналитический паблик Deep State, вопреки позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), настаивает на переходе села Лобковое в Запорожской области под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Украинские аналитики отмечают, что на этом участке Российская армия имеет преимущество, что при поддержке дронов позволяет «производить поражение как по бойцам, так и по любому передвижению».

«Постоянным давлением они смогли занять Лобковое и закрепиться в нем. Обходили они его со всех сторон», — сообщили аналитики.

Ранее российские военнослужащие в результате удара по территориальному центру комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Запорожье уничтожили более десятка его сотрудников. Рогов назвал последние удары российских войск по ТЦК помощью украинцам в сопротивлении насильственной мобилизации.