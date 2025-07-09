Взрыв произошел в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. В Запорожской области также сообщается о взрывах.

В то же время BBC News (сайт заблокирован в РФ) сообщает о десятках дронов над Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Одесской и другими областями.

Режим предупреждения об угрозе с воздуха также был введен в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что сирены во всех регионах страны были запущены почти одновременно. Это произошло около 22:50 мск.