Хинштейн: три человека скончались из-за атаки ВСУ на пляж "Городской" в Курске

Сотрудник Росгвардии погиб при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу «Городской» в Курске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что погибшего сотрудника обязательно представят к государственной награде. Также Хинштейн выразил соболезнования семье стража порядка.