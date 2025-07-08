ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по второму аэродрому ВСУ

Вслед за ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" по авиабазе ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области поступают сообщения о прилете еще двух ракет того же типа на аэродром Озерное в Житомирской области.

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Обе авиабазы подверглись атаке с интервалом в несколько минут. В каждую прилетело по два "Кинжала", пишет "Осведомитель".

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - этот режим включается автоматически, как только разведка НАТО фиксирует взлет носителей "Кинжалов", сверхзвуковых самолетов МиГ-31К.

Обе попавшие под удар авиабазы - советской постройки и оснащены железобетонными укрытиями для самолетов. Обе используются как площадки подскока украинских истребителей F-16 и бомбардировщиков Су-24, приспособленных для запуска крылатых ракет Storm Shadow.

По Староконстантинову "Кинжалы" бьют второй раз за три дня. 5 июля две ракеты прилетели в авиабазу во время разгрузки боеприпасов для F-16.