В Госдепе заявили, что США остаются крупнейшим донором Украины

США продолжат оказывать помощь Украине, Вашингтон никогда не отказывался от этого, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс. Она назвала ситуацию сложной и выразила удовлетворение тем, что вопрос американской поддержки прояснился.

«США были и остаются самым крупным донором Украины», - также подчеркнула Брюс в ходе брифинга.

По ее словам, недавняя пауза в поставках не означала смены позиции Вашингтона касательно помощи Киеву.

На этой неделе президент США Дональд Трамп одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину. В пресс-службе Госдепа отметили, что Трамп намерен обеспечить, чтобы у киевского режима были необходимые для обороны средства.

Напомним, продолжение американской помощи киевскому режиму вызывало вопросы из-за сообщений о заморозке поставок некоторых видов боеприпасов и зенитных ракет, которые появились на прошлой неделе. Тем не менее по данным Госдепа, приостановка носила временный характер и не означала полного прекращения помощи Киеву.