Жители российского города сообщили о взрывах

Взрывы прогремели в Туле. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотники.

Очевидцы отметили, что громкие звуки были слышны в разных частях города, в том числе в центре. Кроме того, о взрывах сообщили жители города Алексин.

Ранее ПВО сбила на подлете к Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА). После был ликвидирован еще один беспилотник над столицей. Параллельно с этим ограничения на полеты были введены в столичном аэропорту Шереметьево. В Росавиации отметили, что эта мера была принята для обеспечения безопасности воздушных судов.