Bild: бундесвер намерен оборудовать поезда для тысяч раненых на случай войны
Бундесвер и компания Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы на случай военного конфликта.
Об этом сообщает издание Bild.
«В течение ближайших трёх лет старые вагоны железной дороги должны быть переоборудованы в санитарные поезда — с возможностью размещения до 250 раненых в каждом поезде», — пишет газета.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что катастрофическое увеличение расходов на оборону стран Североатлантического альянса приведёт к краху НАТО.