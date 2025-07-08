Бундесвер и компания Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых поездов в санитарные составы на случай военного конфликта.

Об этом сообщает издание Bild.

«В течение ближайших трёх лет старые вагоны железной дороги должны быть переоборудованы в санитарные поезда — с возможностью размещения до 250 раненых в каждом поезде», — пишет газета.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что катастрофическое увеличение расходов на оборону стран Североатлантического альянса приведёт к краху НАТО.