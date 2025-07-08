Директор ЦРУ пообещал представить Трампу сведения о применении химоружия на Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить главе Белого дома Дональду Трампу якобы имеющиеся сведения о применении химического оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Рэтклифф принял участие в заседании президентского кабинета в Белом доме. Американский лидер предложил ему ответить на вопрос журналиста о том, какие у разведки Соединенных Штатов есть сведения о применении химического оружия на Украине.

По словам Рэтклиффа, применение химоружия незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов.