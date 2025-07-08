FT: ВС России продвигаются быстрыми темпами с ноября

Российские войска на востоке Украины продвигаются максимально быстрыми темпами с ноября прошлого года. Об этом пишет газета Financial Times.

«Войска Москвы также продвигаются на полях сражений на востоке страны самыми быстрыми темпами с ноября», — отметили авторы статьи.

Журналисты заметили, что приостановка поставок вооружений Киеву со стороны США произошла в критический момент конфликта.

Ранее портал Axios сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому десять ракет-перехватчиков для Patriot.

Позднее президент США заявил, что Вашингтон действительно отправляет ВСУ «оборонительное оружие».