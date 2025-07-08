Появились кадры подрыва судна Magic Seas в Красном море

Боевики йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) подорвали ранее атакованное ими судно Magic Seas в Красном море. Кадры тонущего судна опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Нападение на Magic Seas стало первым нападением хуситов на торговое судно с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Соединенными Штатами и йеменским движением.

На следующий день после атаки на Magic Seas хуситы атаковали сухогруз Eternity C, принадлежащий Греции. При атаке погибли 2 члена экипажа.

Ранее военный представитель хуситов Яхья аль-Сариа сообщил, что атака на греческий сухогруз проводилась с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет, а также трех дронов.

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По его словам, операция была направлена непосредственно на судно и сейчас оно находится под угрозой затопления. Экипаж Magic Seas безопасно эвакуировался, подчеркнул Яхья аль-Сариа.