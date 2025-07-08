Трамп не смог назвать ответственного за отказ от военных поставок Украине

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета не смог ответить, кто принял решение о приостановке военных поставок Украине. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Белого дома.

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«Понятия не имею, это вы мне скажите», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

Ранее источник телеканала CNN в Вашингтоне рассказал, что администрация Трампа обсудит поставки Украине вооружений, в том числе ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.