Трамп одобрил отправку «оборонительного оружия» Киеву

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в начале июля Вашингтон приостановил поставки боеприпасов и вооружения Украине в связи истощением американских запасов. При этом уже через неделю Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет об «оборонительных» средствах.

Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины

«Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил», — сообщил сегодня на заседании кабинета в Белом доме президент США.

О каком именно вооружении идет речь он не уточнил.