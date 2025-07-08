Израиль назвал цель удара по Ливану

Израиль нанес удар по району на севере Ливана, где расположен город Триполи. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

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Там отметили, что атака была совершена недавно и была проведена с помощью беспилотника. Целью удара стал один из командиров палестинского движения ХАМАС, которого в ЦАХАЛ назвали «ключевым террористом». Других подробностей атаки не приводится.

Согласно информации телеканала Al Mayadeen, который ссылается на Минздрав Ливана, израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в Аль-Айруние возле Триполи. В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения. Их личности не раскрываются.