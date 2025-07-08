На летевшем в украинский ТЦК дроне заметили необычное послание

Любопытную надпись заметили на одном из ударных дронов, целью которого, как утверждается, был один из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на территории Украины. Снимки опубликовало украинское издание «Страна.ua».

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Надпись на украинском языке, которую можно заметить на поверхности БПЛА, такая: «От благодарных жителей города Николаева».

Отметим, эту информацию в Минобороны РФ не комментировали.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жители подконтрольных Киеву территорий передают по специальному каналу России данные о том, где располагаются здания ТЦК.