Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) переполнили центральную клиническую больницу в Сумах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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«Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — сказал собеседник агентства.

О том, что раненых солдат ВСУ отправляют в эту больницу, стало известно из соцсетей. По словам местных жителей, в медицинском учреждении переполнены не только палаты, но и коридоры.

Ранее близкие украинских бойцов сообщили, что сотни солдат пропали из 158-й механизированной бригады в Сумской области. Под Сумы был переброшен батальон, состоящий фактически полностью из мобилизованных предпенсионного возраста.