Вооруженные силы (ВС) России освободили село Каменское в Запорожской области и водрузили национальный флаг на его территории. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

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Солдаты подразделения 247-го полка «Батальон Ростов» совместно с бойцами 108-го полка полностью завершили операцию по взятию населенного пункта. К текущему моменты они проводят зачистку остаточных групп Вооруженных сил Украины.

— С Каменским почти покончено – дальше будет больше, — говорится в публикации.

ВС России взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины в селе Мирном в Донецкой Народной Республики (ДНР) после освобождения села Поддубного. О взятии населенного пункта стало известно 6 июля. Вместе с ним российские военные также освободили село Соболевка в Харьковской области.

Российская армия успешно оттесняет вражескую армию и из ДНР. Так, ВС РФ уже освободили село Тимофеевка. Военнослужащие группировки войск «Восток» также водрузили российский флаг в селе Нескучном. Солдаты штурмовых отрядов полностью зачистили около 400 зданий на территории населенного пункта.

ВС РФ также заняли село Терны. Кроме того, солдаты водрузили российский флаг и в Новооленовке. Триколор подняли над освобожденным городом Селидово. Двое военнослужащих сняли с флагштока над зданием флаг Украины, после чего водрузили свое национальное знамя. Бойцы получили контроль над селом Березовка в ДНР.