Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский стал активно говорить о том, что национальная армия якобы все еще продолжает удерживать отдельные участки Курской и Белгородской областей, так как в ближайшей перспективе ему может грозить отставка. Об этом во вторник, 8 июля, заявил военный корреспондент Александр Коц.

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По словам журналиста, главком украинской армии подобными заявлениями пытается скрыть свои военные неудачи.

— А еще украинские военные продолжают удерживать Мариуполь, Бахмут, Авдеевку... А что еще говорить главкому, перед которым после бесславного завершения курской авантюры замаячила перспектива отставки? — написал Коц в своем Telegram-канале.

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказал мнение, что Москва обладает достаточными ресурсами для наступления на поле боя, поэтому Киеву не стоит рассчитывать на «чудо», которое вернет стране прежние границы.

Кроме того, появилась информация о том, что командование ВСУ готовит плацдарм для прорыва границы в Брянской области и уже начало стягивать к ней колумбийских наемников и бойцов 225-го батальона.