В Ленобласти испытали «Северный ветер»

Дрон-камикадзе «Северный ветер», который отправят в зону проведения специальной военной операции (СВО), прошел финальные испытания. Об этом сообщили в разработавшем аппарат фонде «Ленинградский рубеж», передает ТАСС.

«Первый ленинградский БПЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. ред.) прошел последние испытания с целью выйти на серийное производство для передачи на фронт. Название новейшего дрона выбрано не случайно — в честь группировки войск "Север", бойцы которой будут именно с помощью этого беспилотника крушить врага на разных направлениях СВО», — рассказали в организации.

Отмечается, что первый в Ленобласти барражирующий боеприпас создали представители народного военно-промышленного комплекса. За первый этап создания дрона отвечает производственное объединение «Пушкин двор», а на втором этапе работу выполняла компания «Русское оружие». Специалисты создают систему управления, искусственного интеллекта и навигации в рамках подготовки к первому полету.

Представитель «Русского оружия» Павел Тимофеев отметил, что сейчас проходят испытания новой системы связи, которую применили на дроне. Он подчеркнул, что конструкторы предусмотрели дополнительные отсеки для аккумуляторов. По словам Тимофеева, несколько образцов дрона уже тестируют в зоне СВО перед массовыми поставками.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России в ходе СВО применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3». Аппарат оснащен турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость в пикировании до 800 километров в час.