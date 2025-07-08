Раскрыта причина приостановки США военной помощи Украине

У США есть лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, которые необходимы Пентагону для своих военных планов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, запасы ракет Patriot сократились настолько, что вызвали «опасения в Пентагоне».

«У США есть только около 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для реализации всех военных планов Пентагона. Это привело к тому, что администрация Трампа заморозила последнюю поставку боеприпасов Украине», — говорится в тексте.

Отмечается, что ситуация со снарядами в США стала особенно острой после решения Вашингтона поддержать Израиль в кампании против йеменских хуситов и ядерной программы Ирана.

При этом в The Guardian указали, что Белый дом и Пентагон уже подтвердили возобновление поставок Украине, но не уточнили, будут ли среди отправляемого оружия те снаряды, которых у них критически мало.