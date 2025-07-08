Печально известная 155-ая бригада ВСУ показала колесные танки AMX-10RC

Подготовленная французскими военными 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ прославилась массовым дезертирством. Как сообщалось, из нее сбежали по меньшей мере 1700 человек.

Еще это соединение - единственное в сухопутных войсках, где эксплуатируются колесные танки - легкобронированные AMX-10RC. Всего их 18 штук. Ранее такую технику поставляли только в морскую пехоту.

Правда, суда по появившимся в социальных сетях видеокадрам, и здесь "десятые " не спешат отправлять на передовую. Да, у одного из боевиков виден дробовик, который должен использоваться для борьбы с дронами, но многие вэсэушники не облачены в бронежилеты и не носят каски. Все действо происходит в тылу, а машина была отправлена в лес, чтобы отбуксировать вышедший из строя бронеавтомобиль такого же типа. На видео можно заметить тянущийся по земле трос.