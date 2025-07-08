Сырский сообщил о сложной для ВСУ ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации украинской армии сразу на четырёх направлениях. Об этом он написал в Facebook*.

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«Доложил про ситуацию на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях: Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северослобожанском», — подчеркнул Сырский.

Он добавил, что на Северослобожанском, Покровском и Новопавловском направлениях украинская армия уступает по численности и оснащению техникой.

Вскрылись новые планы Сырского по Курску и Белгородчине

Также Сырский признал преобладание России в силах и средствах и призвал восстановить позиции ВСУ в Курской и Белгородской областях.

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