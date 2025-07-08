В России отреагировали на планы ВСУ захватить Курскую и Белгородскую области

Планам главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского по захвату Курской и Белгородской областей не суждено сбыться, в том числе из-за принятых против этого мер, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

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«Приняты меры соответствующие в обеих областях и, естественно, Сырский хотел бы осуществить свою мечту, но не все мечты сбываются, а некоторые мечты приводят к ровно обратному результату. Поэтому я бы призвал его быть поаккуратнее с выражениями, потому что обстановка уже начинает накаляться», — сказал Колесник.

По его мнению, ВСУ стремятся забрать Курскую и Белгородскую области для того, чтобы предъявить это как военную победу странам Запада и получить новую поддержку.

«Там жестокие бои идут, отборные подразделения [ВСУ] воюют, но и у них ничего не получается. Наши бойцы ценой жизни останавливают их и контратакуют очень серьезно. Но и Украина получает очень серьезно, по всей Украине массированные удары. Ну вот он поэтому сейчас и призывает. Приказывать, видимо, духу не хватает», — подытожил депутат.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал восстановить позиции украинских военных в Курской и Белгородской областях. Он принял участие в заседании ставки Верховного главнокомандующего, где доложил о ситуации на фронте.