Военкор объяснил заявления Сырского о позициях в Курской области

Заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о восстановлении позиций в Курской и Белгородской областях связаны с перспективой его отставки. Такое мнение высказал в Александр Коц.

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«А что еще говорить главкому, перед которым после бесславного завершения курской авантюры замаячила перспектива отставки?» — написал военкор.

По его словам, именно поэтому главком «лихорадочно» перебрасывает подкрепления в Сумскую область, где продолжается наступление ВС России.

Ранее Коц высмеял заявления Сырского, рассказав, что ВСУ не только удерживают позиции в Курской и Белгородской областях, но и взяли в осаду Севастополь, а также до сих пор удерживают контроль над Мариуполем и Артемовском (украинское название — Бахмут).