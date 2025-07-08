Генерал раскрыл, какой объект могли уничтожить трехтонной бомбой под Сумами

Военный эксперт, генерал-майор авиации Сергей Липовой прокомментировал сообщения о том, что ВС РФ применили авиационный боеприпас массой 3 тонны для удара по объекту на Украине в Сумской области.

© Московский Комсомолец

"Если применена бомба с повышенной разрушительной силой, значит, это какой-то заглубленный командный пункт", - сказал эксперт в интервью News.ru.

Он также отметил, что это может быть склад боеприпасов, либо пункт управления или наведения.

Появилось видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Сумской области

Генерал также обратил внимание, что если использовали ФАБ-3000 после серии ударов ФАБ-500, то значит цель была хорошо укрепленной.

Ранее Телеграм-канал Fighterbomber сообщал, что утром 8 июля по позиции противника в Сумской области сначала прилетела серия из трех ФАБ-500, а затем был нанесен удар ФАБ-3000.