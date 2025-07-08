Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только удерживают позиции в Курской и Белгородской областях, но и взяли в осаду Севастополь, а также до сих пор удерживают контроль над Мариуполем и Артемовском (украинское название — Бахмут). Так заявления главкома ВСУ Александра Сырского о контроле над частями первых двух упомянутых российских регионов высмеял в Telegram военкор Александр Коц.

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Журналист также пошутил, что ВСУ все еще якобы контролируют Авдеевку, Селидово, Курахово и Украинск.

На заявления Сырского Коц отреагировал тремя словами: «да-да, конечно».

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