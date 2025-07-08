Украинцы поддержали российские удары по «обителям зла»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что украинцы поддерживают российские атаки по «обителям зла» - ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов). По его словам, под видео с ударами по ТЦК украинские пользователи пишут, что «вот где [россияне] молодцы, там молодцы».

На прошлой неделе по зданию ТЦК в Полтаве было нанесено три удара беспилотниками-камикадзе. В мае сообщалось, что власти Полтавской области решили создать мобильные блокпосты, на которых будут дежурить полицейские и сотрудники ТЦК. Решение связывали с розыском военнослужащих, самовольно оставивших части.

Седьмого июля в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли поражение украинским ТЦК. Коц рассказал, что на фоне российских ударов винницкий ТЦК анонсировал переезд своих отделов по разным адресам.

«Это значительно усугубит бюрократию и даст шанс принудительно мобилизованным уйти в побег», - подчеркнул Коц.

Он добавил, что сотрудники сумского ТЦК без публичных объявлений переехали в подвал пятиэтажки рядом с Центральным универмагом. По словам военкора, переезд состоялся ночью.