В США создают новые бомбы для бомбардировщика B-21 Raider

Новейший американский бомбардировщик B-21 Raider получит разрабатываемые противобункерные боеприпасы Next Generation Penetrator (NGP). Telegram-канал "Крылья войны" со ссылкой на издание The War Zone, сообщает, что конца прошлого месяца работы над этим оружием ускорены.

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Им собираются заменить известные GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), впервые опробованные в ходе атак на ядерные объекты Ирана. В рамках операции "Полуночный молот" B-2 Spirit сбросили в общей сложности 14 таких средств поражения.

Если GBU-57 весят 13 тонн, то NGP станут на 4 тонны легче. Это обусловлено ограничениями внутреннего отсека B-21. При этом высокое фугасное, осколочное и глубокое проникающее действие будут сохранены.

Предполагается, что даже в условиях подавления GPS точность будет составлять в пределах 2,2 метра от точки прицеливания.

NGP получат взрыватели с датчиками пустот и подсчетом этажей для детонирования в оптимальной точке - это позволит наносить максимальный ущерб.

В течение 18-24 месяцев с момента заключения контракта планируется поставить 10 макетных и 3-5 полномасштабных прототипов.