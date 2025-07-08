В России заявили о символической подачке Трампа Зеленскому

Передача десяти ракет Patriot США Киеву — подачка президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому. Об этом заявил в Telegram российский военкор Александр Коц.

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Коц отметил, что изначально — до приостановки помощи — США планировали передать Украине больше ракет. Также он добавил, что для уничтожения одной воздушной цели требуется не одна, а как минимум две ракеты, и это значит, что этих ракет Киеву будет недостаточно. Военкор счел, что такая помощь является лишь символической.

«Символическая подачка Трампа Зеленскому. Чтобы отвязался (...) Очевидно, Трампа жаба душит давать Киеву больше. Стоимость одной ракеты комплекса Patriot — порядка 4 миллионов долларов», — написал в блоге Коц.

Он предположил, что США будут давить на Германию, которая и так поставила Украине значительное количество вооружения. «Расчет Трампа прост: когда у Берлина начнут заканчиваться ракеты, он будет вынужден покупать их в США», — подытожил журналист.

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