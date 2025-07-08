Назван регион прямого столкновения ЕС и России

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал слова замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что НАТО может превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы - балтийский регион... в зону военной конкуренции, фактически военного противостояния. Кнутов также ответил на вопрос о том, где Евросоюз мог бы начать боевые действия против России в случае прямого столкновения.

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"Столкновение РФ и ЕС теоретически возможно, в первую очередь, в Прибалтике, в связи с тем, что там разворачивается механизированная немецкая бригада", - сказал эксперт в интервью порталу News.ru.

Кроме этого эксперт назвал точкой возможного столкновения Калининградскую область. Он обратил внимание, что НАТО уже совершает провокации в отношении грузов и людей, которые едут в этом направлении.

В тоже время Кнутов считает, что на сегодняшний день к полномасштабному столкновению с Россией Евросоюз не готов из-за недостаточности вооружений и подготовленных военных. По его оценкам, Европе потребуется еще от трех до пяти лет, чтобы восстановить арсеналы.