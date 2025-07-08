В России предсказали последствия передачи Украине ракет для Patriot

Если администрация президента США согласует передачу Украине оборонительного вооружения, то, вероятнее всего, речь пойдет примерно о десятке ракет для систем Patriot, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Его цитирует газета «Взгляд».

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По словам эксперта, поставки вооружения Киеву будут реализованы в рамках траншей времен президентства Джо Байдена.

«Это не поменяет для украинской стороны ситуацию существенным образом, поскольку объемы поставок продолжат планомерно уменьшаться», — считает он.

В то же время, добавил Дудаков, пока преждевременно говорить о том, что Вашингтон сделал выбор в пользу украинского лобби.

«Далеко не факт, что заявленное президентом указание передать ВСУ "оборонительное" вооружение будет оставаться в силе долгое время, учитывая, что в Белом доме проходят переговоры американского лидера с [премьер-министром Израиля] Биньямином Нетаньяху», — отметил американист.

Ранее 8 июля издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить десять ракет-перехватчиков для Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных каналов поставки. По словам двух источников, Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь противовоздушной обороне Украины, но подчеркнул, что США пришлось приостановить последнюю поставку оружия, чтобы проверить собственные запасы.