Австрийский военный эксперт, полковник Маркус Райзнер заявил, что союзники России лучше украинских союзников, и сравнил продвижение ВС РФ с цунами. Об этом эксперт рассказал N-TV.

По мнению Райзнера, ВС РФ стремятся «взять в клещи» большие территории около Красноармейска и Константиновки. Эксперт подчеркнул, что оба города являются важными логистическими узлами: через них проходит несколько дорог и железнодорожных линий.

«Можно ясно увидеть, что российский фронт приближается к двум городам - как нарастающая волна цунами. Они пытаются отрезать украинские линии снабжения за городами», - заявил Райзнер.

По его словам, ситуация меняется изо дня в день не в пользу Украины. Военный эксперт рассказал, что некоторые командиры ВСУ, в том числе на высших уровнях, теперь очень критически относятся к «максиме удерживать города до последнего солдата».

Райзнер добавил, что на фоне нехватки живой силы ВСУ под контроль россиян переходит в среднем 15-20 квадратных километров каждый день. Он привел оценки, согласно которым в мае и июне ВСУ потеряли более тысячи квадратных километров территорий.

Ранее газета The New York Times рассказала, что городские центры вроде Константиновки жизненно важны для армейской логистики ВСУ. Газета назвала этот город одним из последних опорных пунктов Украины в Донбассе. Когда журналисты NYT спросили солдат ВСУ о поворотном моменте новой российской кампании, все они сослались на «Рубикон» - элитное российское подразделение беспилотников.