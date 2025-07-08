СМИ: Трамп пообещал Украине 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно отправить на Украину 10 батарей ПВО Patriot. Об этом сообщает портал Axios.

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При этом отмечается, что американская администрация не желает передавать Киеву слишком много батарей Patriot, в связи с чем Вашингтон будет искать другие источники поставок в Европе.

По данным Axios, 7 июля канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить отправку на Украину приостановленных партий Patriot. Также он указал главе Белого дома, что Берлин готов купить батареи у США и отправить их Киеву. Ранее в Минобороны заявили, что рссийские войска уничтожили элементы американского ЗРК Patriot, сообщает RT.