Названо оружие, которое США могут предоставить Украине

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут предоставить Украине ограниченную партию ракет для систем ПВО. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

Ранее США остановили поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине. Речь идет о поставках, которые были согласованы еще при администрации Джо Байдена. Как писало Politico, такое решение было принято из опасений, что запасы вооружений США слишком сократились. В Белом доме заявили, что хотят «поставить интересы Америки на первое место».

По данным источников NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет остановил поставки Украине десятков ракет для систем ПВО Patriot. Собеседники канала заявили, что также были заморожены поставки нескольких тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более ста ракет Hellfire, нескольких десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger и другого оружия.

В Минобороны Украины заявили, что Киев не получал официальных уведомлений об остановке поставок из США. Восьмого июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону «придется» снова отправить Украине оружие - «в основном оборонительного характера». Детали новых поставок Трамп не озвучил.

По версии Дудакова, речь может идти об «очень небольших траншах» оружия времен экс-президента США Джо Байдена. Эксперт считает, что американская помощь Украине продолжит сокращаться.