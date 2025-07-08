Экипаж Ка-52 уничтожил три украинских БПЛА за один вылет

Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 в ходе специальной военной операции выполняют различные боевые задачи. Например, с помощью высокоточных и неуправляемых ракет уничтожают различные наземные цели, например бронетехнику, автомобили, укрепления и др.

© Российская Газета

В то же время такие винтокрылые машины используются и для поражения беспилотных летательных аппаратов. Так, в Telegram-канале "Бортовой журнал военлета" упомянут случай поражения сразу трех БПЛА одним "пятьдесят вторым".

Для выполнения таких задач предусмотрена установка ракет класса "воздух-воздух" "Атака-В", имеющих дальность применения до 5000 метров.

Эффективным средством против беспилотников является и 30-мм автоматическая пушка 2А42. Боекомплект - 460 выстрелов. Ее можно использовать по воздушному противнику, летящему на расстоянии до 2500 метров. Часто хватает одного попадания, чтобы дрон прекратил свое существование.