В Германии рассказали о скрытых целях поддержки Киева Мерцем

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается создать себе репутацию лидера Европы, обещая поставки оружия Украине. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее Мерц заявил, что Германия сняла ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. Он отмечал, что такое же решение приняли Франция, Британия и США.

Мерц отмечал, что ВСУ получили разрешение атаковать западным оружием военные объекты на территории России. Позже канцлер уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад.

Затем немецкие СМИ сообщили о планах Мерца закупить у США системы ПВО Patriot для Украины. Немецкое правительство готово оплатить два комплекса Patriot.

«Мерц через военную риторику хочет завоевать себе авторитет лидера Европы, заменив в этом статусе даже США», - так Рар прокомментировал подход немецкого канцлера.

Политолог добавил, что Мерц хочет играть роль главного «защитника» Европы после того, как президент США Дональд Трамп стал сомневаться в НАТО.