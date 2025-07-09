ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным аэродромам Украины

Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщает Минобороны России.

Групповой удар нанесён в ночь на 9 июля высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками большой дальности, уточнили в ведомстве. Все объекты были поражены.

Кроме того, ВС России ударили по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников в 135 районах.

4 июля Минобороны России сообщало о ночном ударе «Кинжалами» по ВПК Украины.

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