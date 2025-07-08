Украинские военные могут предпринять некие действия в Курской и Белгородской областях. Это вытекает из заявления главкома ВСУ Александра Сырского, которое он сделал на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

© Московский Комсомолец

Как сообщил сам Сырский в своем Телеграм-канале, он акцентировал внимание на необходимости "восстановления позиций и удержания территорий в Курской и Белгородской областях России".

Кроме этого Сырский говорил о задачах подразделений ВСУ по активной обороне на Красноармейском (Покровском) и Новопавловском направлении.

Сырский гонит бойцов ВСУ на убой в Курской области: бойня без смысла продолжается

При этом накануне немецкое издание Bild сообщало, что Украина запросила у Германии вооружений на миллиарды евро. Военкор Евгений Поддубный обращал внимание, что Киев запросил машины разминирования WiSENT. Он напомнил, что эта техника применялась при вторжении ВСУ в Курскую область и при попытках зайти в Белгородскую область.

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Телеграм-канале сообщение Сырского, отметил: "А что еще говорить главкому, перед которым после бесславного завершения курской авантюры замаячила перспектива отставки?"