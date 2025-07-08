Китай атаковал лазером немецкий военный самолет

Между Китаем и Германией произошел скандал. МИД ФРГ объявил, что китайские военные нанесли удар лазером по немецкому самолету, который участвовал в военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море, где с февраля европейские страны пытаются защитить торговые суда от хуситов.

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"Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет в ходе миссии ЕС Aspides", - говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

Берлин называет абсолютно неприемлемыми действия, которые направлены на создание помех миссии. Кроме этого подчеркивается, что персонал Германии был подвергнут опасности.

"Сегодня посол Китая был вызван в МИД ФРГ", - заявляется в официальном документе.

Немецкий портал NTV назвал произошедшее "неприемлемой опасностью".