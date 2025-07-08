Российские войска прорвали оборону неонацистов на Красноармейском направлении восточнее Мирнограда. Это один из ключевых опорных пунктов киевских радикалов в ДНР. Наши десантники берут в окружение крупную группировку противника, занявшую позиции в посёлке городского типа Новоэкономическое. Стремительное наступление также в Сумской и Днепропетровской областях.

Над Поддубным в Донецкой народной республике теперь, помимо российского флага, развевается флаг Забайкальского края. Село освободили подразделения 29-й гвардейской общевойсковой армии с Дальнего Востока, которая действует в составе группировки "Восток". Сегодня Минобороны распространило кадры боевой работы штурмовиков и их рассказ об операции.

Среди захваченных трофеев - оружие в основном западного производства, а также личные документы украинских боевиков. При этом наши мотострелки говорят, что в обороне села принимали участие наемники - неоднократно слышали иностранную речь. Сейчас в Поддубном уже идет разминирование, а штурмовики группировки "Восток" уже идут дальше на Запад, освобождая территорию ДНР. На Южно-Донецком направлении артиллеристы поразили скрытые в лесополосе позиции противника.

А расчеты ударных БПЛА группировки уничтожили беспилотную авиацию ВСУ в районе населённого пункта Карла Маркса. Для поражения разведывательных квадрокоптеров и тяжелых гексакоптеров типа "Баба Яга" применили ударные FPV - дроны и беспилотники с петлями из прочного синтетического шнура, который попадает в винты и выводит вражеский БПЛА из строя.

С земли за ситуацией в воздухе зорко следит наша ПВО. Расчеты группировки "Центр" используют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь - С". В его составе 12 ракет, а также две двуствольные пушки с боекомплектом 1400 выстрелов. Переход из дежурного положения в боевое занимает меньше минуты.

Артиллеристы морской пехоты Северного флота в составе группировки "Днепр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на одном из островов на правом берегу в Херсонской области. Снаряды орудий Д-30 с первого залпа легли точно в цель.