ВСУ подожгли пшеницу на площади в четыре футбольных поля в российском регионе

В Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Возгорание охватило территорию в три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении с 22:30 7 июля до 7:00 8 июля трех украинских беспилотников самолетного типа. Все летательные аппараты сбиты в Белгородской области. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле ведомство не раскрывало.

До этого сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок Борисовка пострадали три человека, в том числе полуторагодовалая девочка. Ее с баротравмами доставили в областную детскую больницу.