В Госдуме прокомментировали предположение, что некоторые дроны, которые пытаются атаковать объекты на территории России, могут прилетать из стран Балтии и Финляндии.

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Ранее военный эксперт Александр Храмчихин не исключил, что по Мурманску и Архангельску БПЛА могли запускать не с территории Украины, а из стран Балтии или Финляндии. Он добавил, что если будет получено доказательство, что это действительно так, то это станет поводом к войне.

"Наверняка это могла бы сделать и Прибалтика", - сказал представитель думского комитета по обороне в интервью порталу News.ru.

Депутат отметил, что страны Балтии вечно испытывают непреодолимое желание "навредить России".

Он также отметил, что это могла бы сделать и Финляндия, которая "недаром вступила в НАТО".

При получении доказательств причастности какой-либо страны к атаке на территорию России "возмездие будет неминуемым", предупредил депутат.

При этом он подчеркнул, что Россия не будет воевать с народами этих государств, а поступит по формуле президента США Дональда Трампа в Иране, который заявил, что ведет боевые действия против ядерной программы этой странны.