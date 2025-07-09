Тайвань начал крупнейшие военные учения из-за Китая

Тайвань начал ежегодные военные учения «Ханьгуан», которые стали самими масштабными за всю его историю.

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Об этом сообщает Bloomberg.

«Учения "Ханьгуан" продлятся 10 дней, и это вдвое больше обычного. Всего будет призвано более 20 000 резервистов — также рекордное количество. Гражданское население тоже примет участие, в частности, проверка использования подвалов крупной сети супермаркетов в качестве бомбоубежищ. Местные органы власти также проверят свою способность обеспечивать основные услуги и распределять товары в условиях кризис», — передает агентство.

Внештатный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Чэ Чжун указал на то, что целью тайваньских учений является укрепление способности острова к «долгосрочному сопротивлению в случае якобы наступления Китая, а также укрепления духа как в армии, так и в гражданском обществе».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп угрожал председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить Пекин» в случае, если Китай примет решение начать военные действия простив Тайваня.